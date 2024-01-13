Eskişehir'e şehit ateş düştü | İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin kandil gecesi babasını aramış! "Askere, polise dua edin"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 9 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Dün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 9 askerimizin şehit olduğu duyuruldu.
ŞEHADET HABERİ ESKİŞEHİR'E ULAŞTI
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.
BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.
İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde dün gece şehadete kavuşan Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in kıymetli ailesini Eskişehir'deki evinde ziyaret ederek taziyede bulunduk, şehitlerimiz için dua ettik.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 13, 2024
Şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor aynı… pic.twitter.com/jJ9GeyYXDF
'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evini ziyaret etti.
Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti.
Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.
Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Evcin, oğlunun kendisini kandil nedeniyle aradığını anlatarak, "Dün kandili kutladı, bana 'Türkiye'yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyet'ini sildirmeyeceğiz, Vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin' dedi. Evladımla gurur duydum" dedi.
Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.