Eskişehir'e şehit ateş düştü | İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin kandil gecesi babasını aramış! "Askere, polise dua edin"

Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.