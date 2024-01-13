Rönesans Rezidans’ın müteahhidine destek çıkan Lütfü Savaş yeniden CHP’nin Hatay adayı oldu! Özel, günah çıkardı: Başkasını bulamadık!

CHP lideri Özgür Özel, sadece 1 ay önce "Hatay'daki kararımız tarihi olacak" dedi. Değişim sinyali verdi. Ama yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Haliyle çığ gibi tepki geldi.





Özel de çark etti. "Dört kez ölçtük, biçtik! Başka isim bulamadık" deyip çaresizliğini gözler önüne serdi. Hatta "Kazanıyor gibi de görünmüyor" diye ekledi. Sosyal medya inledi!