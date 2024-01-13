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Rönesans Rezidans'ın müteahhidine destek çıkan Lütfü Savaş yeniden CHP'nin Hatay adayı oldu! Özel, günah çıkardı: Başkasını bulamadık!

Lütfü Savaş, yaklaşık bin kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidine destek çıktı. Yürekleri yaktı. Yine de CHP'den aday yapıldı. Tepki arttı. Özel, günah çıkardı: Başkasını bulamadık!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Rönesans Rezidans’ın müteahhidine destek çıkan Lütfü Savaş yeniden CHP’nin Hatay adayı oldu! Özel, günah çıkardı: Başkasını bulamadık!

CHP lideri Özgür Özel, sadece 1 ay önce "Hatay'daki kararımız tarihi olacak" dedi. Değişim sinyali verdi. Ama yeniden Lütfü Savaş'ı aday gösterdi! Haliyle çığ gibi tepki geldi.



Özel de çark etti. "Dört kez ölçtük, biçtik! Başka isim bulamadık" deyip çaresizliğini gözler önüne serdi. Hatta "Kazanıyor gibi de görünmüyor" diye ekledi. Sosyal medya inledi!



Savaş, Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun için "İdealist bir insan. Hiç kimse kusur aramasın" açıklamasını yapmıştı.
7 sülalemi oy vermesin diye örgütleyeceğim.


Sosyal medya X'ten tepkiler çığ gibi:
- İstanbul'da da sandığa gitmeyeceğim. Yazıklar olsun!
- Kentsel dönüşüme engel olmuştu!
- Enkazın yanında sırıtarak verdiği röportajı unutmadık.
- Asker kostümü giyip kendini "Afrika Prensi" olarak tanıtan birini ağırladığı anı paylaşıp teşekkür ettiği gün, dün gibi...
- "Oy vermezseniz size hizmet yok" diyen Savaş'ı mı seçeceğiz!

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