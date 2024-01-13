Başkan Erdoğan net konuştu: Netanyahu’nun kaçacak deliği yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul 'da kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Lahey 'de yargılanmasına değinen Başkan Erdoğan, "İsrail kimi aldatacak ya? Verdiğimiz belgelerle İsrail mahkum olacak. Bir defa, Netanyahu'nun artık kaçacak deliği yok, savunacak hiçbir imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yemen'e yapılan saldırı hakkında da konuştu: Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran, bütün bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde adımını atmıştır, atmaya devam ediyor.

Şu anda Kızıldeniz'i bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesindeler ve Yemen Husiler'le şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle, bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.