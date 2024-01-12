Son dakika: Katliamın gölgesinde 14. Cuma! Katil İsrail ordusundan Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyenlere TOMA’lı saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası devam ediyor. Davanın 2. gününde İşgalci İsrail sözlü savunmasını yapıyor. Gündemi değiştirmek isteyen İngiltere ve ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı. Dünyanın gözü Lahey'deki duruşmaya çevrilmişken ABD'nin kurmuş olduğu sözde Refah Koalisyonu dikkatleri dağıtmak için Yemen'i bombaladı.

YİNE KATLİAM YAPTI

Diğer taraftan İşgalci İsrail Terör Örgütü soykırım savunması yaparken Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Refah kentini hedef alan İşgalci İsrail savaş uçakları yine onlarca Müslümanı katletti. Katliamın gölgesinde Kudüs'te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.