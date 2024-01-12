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Son dakika: Katliamın gölgesinde 14. Cuma! Katil İsrail ordusundan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere TOMA'lı saldırı

Son dakika haberleri... Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Katliamın gölgesinde 14 Cuma geçti. Katil İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da yine girişlere izin vermedi. Bölgeden bilgiler aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "İçeri giremeyen gençler ellerindeki seccadeleri yere serdiler ve namaz kılmak istediler. Ancak İsrail polisi gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 12:42 Güncelleme 12 Ocak 2024, 13:43
Son dakika: Katliamın gölgesinde 14. Cuma! Katil İsrail ordusundan Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyenlere TOMA’lı saldırı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası devam ediyor. Davanın 2. gününde İşgalci İsrail sözlü savunmasını yapıyor. Gündemi değiştirmek isteyen İngiltere ve ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı. Dünyanın gözü Lahey'deki duruşmaya çevrilmişken ABD'nin kurmuş olduğu sözde Refah Koalisyonu dikkatleri dağıtmak için Yemen'i bombaladı.

YİNE KATLİAM YAPTI
Diğer taraftan İşgalci İsrail Terör Örgütü soykırım savunması yaparken Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Refah kentini hedef alan İşgalci İsrail savaş uçakları yine onlarca Müslümanı katletti. Katliamın gölgesinde Kudüs'te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Katliamın gölgesinde 14. Cuma!

A HABER CANLI YAYININDA İSRAİL ŞİDDETİ
Mehmet Geçgel şu ifadeleri kullandı:
Biber gazıyla müdahale başlamış durumda. Her Cuma olduğu gibi İsrail polisi yine namaz kılan Müslümanlara saldırdı.

İsrail polisi sokaklara girdi ve biber gazı attı. İçeri giremeyen gençler ellerindeki seccadeleri yere serdiler ve namaz kılmak istediler.

Ancak İsrail polisi gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti.

İsrail polisi basının görüntü almasını da engellemeye çalışıyor.

Polis basını bir yerde toplayıp müdahalenin olduğu yerden görüntü alınmasını istemiyor.

Bu görüntülerin yayılmasını istemiyorlar.

İsrail polisi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi namaz kılanlara yine sert müdahalede bulundu. Müslümanların yaşadığı mahalleye TOMA ile girdi.

Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü!

Geçtiğimiz haftadan daha fazla polis burada müdahalede bulundu.

Bölgeye basının gitmesine ve kameranın girmesine izin vermediler. İçeri giremeyen Müslümanların kendi bölgelerinde namaz kılmasını engellediler. Gençler seccadelerini sermiş yağmur altında sadece yağmur kılıyordu ama üzerlerine gaz bombası atıldı ve TOMA ile müdahale edildi. Burada görev yapan basın mensuplarının da fotoğraflarını çekiliyor ve tehdit ediliyor.

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REFAH'IN NÜFUSU 1 MİLYONU AŞTI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail saldırılarından önce 280 bin olan Refah'ın nüfusu 1 milyonu aşmış durumda.

Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'in işgal edilmesi gerektiğini savunduğu Refah'taki nüfusun hızlı artışı nedeniyle bölgedeki Filistinliler sığınacak ev bulamıyor. Bölgeye göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin büyük bir bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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