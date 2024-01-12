Irak’ın kuzeyinden acı haber! Alçak saldırının perde arkası ortaya çıktı: Emperyal tetikçisi terör örgütü PKK

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C

Bugün Başkan Erdoğan'ın Yemen'deki saldırıyı kınadığına bu eylemin hukuka aykırı olduğunu dile getirmesinin ardından ABD'nin eli kanlı PKK'yı harekete geçirdiğini belirten Caşın, "Biz ne kadar Gazze'ye, Yemen'e ve hainliklere karşı çıkarsak bize karşı sertleşecekler." dedi.

"BU YAPILANLARIN HEPSİ DE ORANTISIZ BİR GÜÇ KULLANIMIDIR"

Bugün cuma çıkışı açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "İngiltere ve ABD'nin Yemen'e yönelik başlattığı saldırıya" ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. O orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran bütün bunların karşısında kendini nasıl korur, ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun, onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz."

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE YAYIMLANDI

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/x6BPUzz0dR — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 12, 2024







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yayımladığı taziye de şu ifadelere yer verdi:



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız" dedi.

Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.



Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.… pic.twitter.com/158PTCaUlM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin Başı Sağ Olsun🇹🇷

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak❗️

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız❗️

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin.



Devletimiz, vatanımızın bekası ve… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 12, 2024



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."



AK PARTİ'DEN TAZİYE



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Acımız çok büyük…

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Mekanları cennet olsun.



Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. https://t.co/ghcm2ktnOi — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024

Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Acımız çok büyük…

Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Mekanları cennet olsun.

Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü.

Başımız sağ olsun.

Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin.



Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar… pic.twitter.com/Ge6zpVyLhF — Murat KURUM (@murat_kurum) January 12, 2024

TERÖRÜN KÖKÜ KAZINANA KADAR DEVLETİMİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEK



Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabına bir taziye mesajı yayımladı. Kurum mesajında, "Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek." ifadelerini kullandı.