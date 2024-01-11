İstanbul’da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu: 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu düzenlendi.

Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da "SİBERGÖZ-13" Operasyonu düzenlendi.

8️⃣'i Türk Vatandaşı, 6️⃣5️⃣'i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 7️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗



Halkımızın Huzurunu Kaçıranlara,… pic.twitter.com/jA43tHsfdI