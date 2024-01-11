HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Dikkat İstanbul’da ayaz var | 11 Ocak 2023 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
AĞRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.