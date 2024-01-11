HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Dikkat İstanbul’da ayaz var | 11 Ocak 2023 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevreleri, Van'ın güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu