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CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su rezaleti! "Gururla içebilirsiniz" dedi vatandaşla alay etti: "Benden önce memba suyu mu içiyordunuz?"

Son dakika haberi! Çanakkale'ye bağlı CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su rezaleti yaşanıyor. Tanıtımı için milyonlarca lira para harcanan CHP'li Kepez Belediyesi'nin tesisi Başkan Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında "gururla içebilirsiniz" sloganıyla kullanıma açıldı. Arıtma tesisinin devreye girdiğinde suyun yüzde 30'un kaybolduğunu fark edildi. Rezaletin ardından tesis devre dışı bırakıldı ancak bu kez musluklardan çamurlu su akmaya başladı. Duruma isyan eden vatandaşlarla CHP'li Arslan alay etti. Arslan'ın "Benden önce memba suyu mu içiyordunuz" sözleri büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 08:45 Güncelleme 11 Ocak 2024, 10:02
CHP’li Kepez Belediyesi’nde çamurlu su rezaleti! Gururla içebilirsiniz dedi vatandaşla alay etti: Benden önce memba suyu mu içiyordunuz?

Türkiye'nin en büyük beldesi olan Çanakkale'ye bağlı Kepez'de 8 kuyudan pompalanan suyun arıtmasını sağlayan tesis, CHP'li Belediye Başkanı Birol Arslan tarafından 3 Kasım 2021 yılında "gururla içebilirsiniz" sloganıyla kullanıma açıldı.



Bölgenin tüm arıtma sorununu gidereceği ileri sürülen tesisin tanıtımı için de milyonlarca lira para harcandı.

Ancak son iki yılda bölge nüfusunun artması ve kuraklık nedeniyle 8 kuyudan pompalanan su yeterli gelmemeye başladı. Arıtma tesisi devreye girdiğinde suyun yüzde 30'un kaybolduğunu fark eden belediye, bölgeye su verebilmek için tesisi devre dışı bıraktı.

"CANIMIZDAN BEZDİK"

Arıtma tesisinin devre dışı bırakılmasıyla 45 bin nüfuslu beldede musluklardan çamur aktı. Sabah'ta yer alan habere göre, beyaz eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, yaşanan kombi arızaları nedeniyle insanlar dondurucu soğukta ortada kaldı.

CANIMIZDAN BEZDİK

İl Sağlık Müdürlüğü, 'şebeke suyunu kesinlikle içmeyin' uyarısında bulunurken, duruma isyan eden vatandaşlar, "canımızdan bezdik" diyerek sosyal medyadan belediyeye tepki gösterdi.

ESKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI MUTAN'I SUÇLADI

Belediye Başkanı Birol Arslan ise, "Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim. Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz" diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.

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