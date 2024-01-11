CHP'li Kepez Belediyesi'nde çamurlu su rezaleti! "Gururla içebilirsiniz" dedi vatandaşla alay etti: "Benden önce memba suyu mu içiyordunuz?"

ESKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI MUTAN'I SUÇLADI



Belediye Başkanı Birol Arslan ise, "Bazı evlerde 5 saat bazı evlerde 20 saat su veremedim. Bulanıkta bir su geliyor bunu biliyorum. Ama bundan önce de şaşal memba suyu içmiyordunuz" diyerek eski CHP'li Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'ı suçladı.

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