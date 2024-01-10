Ümit Özdağ yine patladı! İşte "Muhalif Gençlik" isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ toplumun sinir uçlarına dokunan skandallar ve sosyal medya hesaplarıyla anılmaya devam ediyor.
HER TAŞIN ALTINDAN ÖZDAĞ ÇIKIYOR
İşgalci İsrail'e verdiği destek sebebiyle boykot edilen Starbucks'a giderek provokatif mesajlar veren Özdağ ırkçı saldırılarda bulunan şahıslara da sahip çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.
Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.