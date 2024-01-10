Ümit Özdağ yine patladı! İşte "Muhalif Gençlik" isimli hesapla Zafer Partisi'nin ilişkisi...

Hesap son olarak Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonrası gündeme geldi. Saldırıdan 1 hafta önce "Muhalif Gençlik" isimli hesaptan yapılan provokatif bir paylaşım dikkat çekti.

Ancak söz konusu hesabı şimdi yine Zafer Partisi'ne yakın Abdurrahman Gülseren isimli şahıs yönetiyor.

Nefret söylemi ile kutuplaştırma ve İslam düşmanlığı yaparak vatandaşları tahrik eden Muhalif Gençlik isimli hesap Arapları hedef gösterek rezil bir paylaşım yapmıştı.

Söz konusu paylaşımda 23 Şubat 1979'da Fatih Camisi avlusunda saldırı sonucu öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinin görseli paylaşılarak "En delikanlınızı Fatih Camiinin avlusunda vurduk. Yeşil komünistler akıllı olsun!" şeklinde tehdit dolu ifadeler kullanıldı.

ÖZDAĞ KABUL ETMEDİ AMA GERÇEK ORTADA

Özdağ ise söz konusu hesabın kendisine ve Zafer Partisi'ne yakın olmadığını öne sürerek provokasyon yapıldığını savundu.





HESABIN ETKİLEŞİMDE OLDUĞU İSİMLER ZAFER PARTİSİ VE PARTİ YÖNETİCİLERİ

Özdağ'ın iddiasının aksine söz konusu hesap ile Zafer Partisi'nin yakın ilişkisi görünüyor. Zafer Partili yöneticilerin hesapla sık sık etkileşimde bulunduğu ve tutuklanan hesap yöneticisi için eylem yaptığı ortaya çıktı.

O paylaşımlardan öne çıkanlar şu şekilde: