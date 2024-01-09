Katil Netayahu tutuştu! İsrail basını: Netanyahu, partisinin kendisini devirmesinden endişeli





Ana muhalefet lideri Yair Lapid'in açıklamalarına değinilen haberde, Lapid'in "İsrail'in farklı bir hükümete, farklı bir Başbakana ihtiyacı var." sözleri hatırlatıldı.

İsrail'de yakın zamanda yapılan anketler halkın Likud'a olan desteğinde düşüşe dikkati çekerken, İsrailli uzmanlar, bunun sebebini Netanyahu'dan duyulan memnuniyetsizliğe bağlıyor.

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi başkanı ve eski Başbakan Lapid, İsrail'de yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya destek giderek azalırken, ülkede sokak protestolarına konu olan erken seçim seçeneği de dillendirilmeye başlandı.