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Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Yerel seçim süreci hız kazanırken, Ordu'nun Gürgentepe İkizce Kabadüz ilçelerinde kimlerin belediye başkanı olacağı büyük bir merak konusu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. Peki Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 22:01 Güncelleme 09 Ocak 2024, 22:01
Ordu Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Yerel seçim heyecanı Ordu'nun Gürgentepe, İkizce, Kabadüz ilçelerinde tırmanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru AK Parti-MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları belirlenmeye başladı. Peki Ordu Gürgentepe İkizce Kabadüz ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi açıklandı mı?

ORDU İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için AK Parti'nin 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayı açıklandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.

👉Ordu ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak. Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

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