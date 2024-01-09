İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı kim? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl? Saldırgan yakalandı mı?

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. imam hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. Peki Fatih Camii İmamı kim? İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl?
FATİH CAMİİ İMAMI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.
Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.