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İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı kim? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl? Saldırgan yakalandı mı?

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 08:57 Güncelleme 09 Ocak 2024, 08:57
İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı kim? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl? Saldırgan yakalandı mı?

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. imam hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. Peki Fatih Camii İmamı kim? İstanbul Fatih Camii nerede? Fatih Camii İmamı Galip Usta sağlık durumu nasıl?

FATİH CAMİİ İMAMI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL HASTANEYE GİTTİ

İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor." dedi.

İSTANBUL FATİH CAMİİ NEREDE?

Fatih Cami İstanbul ilinin Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra yaptırıldı. İçinde 16 tane medrese, hamam, aşevi, kütüphane, konuk evi ve hastane bulunur.

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