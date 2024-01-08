Kayseri Hacılar, İncesu, Özvatan ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

2024 yerel seçim tarihi yaklaşırken, siyasi partilerin Hacılar, İncesu, Özvatan ilçe belediye başkan adayları merak konusu oldu. Bu önemli dönemde, Kayseri ilinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti- MHP Cumhur İttifakı Hacılar, İncesu, Özvatan ilçe belediye başkan adayı kim oldu? İşte Kayseri Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi...
KAYSERİ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için AK Parti'nin 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayı açıklandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.
👉Kayseri ilçe belediye başkan adayları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
YSK TAKVİMİ 2024
31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.