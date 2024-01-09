Fenerbahçe dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı! Transferde Edin Dzeko detayı...





10 MAÇA ÇIKTI

Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Fabrizio Romano, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardığını duyurdu.





YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Bonucci'nin Fenerbahçe için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor. Yıldız oyuncu kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi. Inter, Juventus, ve Milan formalarıyla sayısız şampiyonluklar yaşadı.





LEONARDO BONUCCİ KİMDİR?

Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği ve sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Leonardo Bonucci, İtalya ve Juventus tarihinin önemli isimlerinden.





1 Mayıs 1987'de doğan İtalyan savunmacı futbola Viterbese Giovanili takımında başladı ve daha sonra Inter U19'a transfer oldu. Sırasıyla Treviso, AC Pisa, Genoa ve Bari formaları giyen Bonucci 2010 yılında yıldızının parladğı Juventus'a transfer oldu. Uzun süre Torino ekibinde forma giydikten sonra 2017-2018 yılında 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu ancak 2018-2019 sezonunun başında 35 milyon Euro karşılığında tekrar Juventus'a geri döndü. Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Bonucci ilk defa Serie A dışına çıkarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin yolunu tuttu.