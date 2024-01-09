Fenerbahçe dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı! Transferde Edin Dzeko detayı...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. İsmail Kartal yönetimden stoper transferi için rapor sundu.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar başladı. İsmail Kartal yönetimden stoper transferi için rapor sundu.
Birçok isimle görüşmelerini gerçekleştiren sarı lacivertli yönetim son olarak Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı. 36 yaşındaki İtalyan stoper ara transfer döneminde Union Berlin'den ayrılacak.
EDİN DZEKO ÖNEMLİ ROL OYNADI
EURO 2024'te İtalya formasını son kez giymek isteyen tecrübeli yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Edin Dzeko, Bonucci'nin transferinde önemli rol oynayarak yıldız ismi Türkiye'ye getirmeye ikna etti.
10 MAÇA ÇIKTI
Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli stoper oyuncusu 1 kez gol sevinci yaşadı. Fabrizio Romano, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
YARIN İSTANBUL'A GELECEK
Bonucci'nin Fenerbahçe için yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 2.8 milyon euro'ya geleceği iddia ediliyor. Yıldız oyuncu kariyerinde önemli takımlarda boy gösterdi. Inter, Juventus, ve Milan formalarıyla sayısız şampiyonluklar yaşadı.
LEONARDO BONUCCİ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği ve sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Leonardo Bonucci, İtalya ve Juventus tarihinin önemli isimlerinden.
1 Mayıs 1987'de doğan İtalyan savunmacı futbola Viterbese Giovanili takımında başladı ve daha sonra Inter U19'a transfer oldu. Sırasıyla Treviso, AC Pisa, Genoa ve Bari formaları giyen Bonucci 2010 yılında yıldızının parladğı Juventus'a transfer oldu. Uzun süre Torino ekibinde forma giydikten sonra 2017-2018 yılında 42 milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu ancak 2018-2019 sezonunun başında 35 milyon Euro karşılığında tekrar Juventus'a geri döndü. Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitimiyle takımdan ayrılan Bonucci ilk defa Serie A dışına çıkarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin yolunu tuttu.
İtalyan oyuncu 77 kez sarı kart görürken 3 kere de kırmızı kart gördü.
KUPA KOLEKSİYONCUSU
Kariyerinde birçok kupa kazanan Leonardo Bonucci, dokuz kere Serie A, dört kere İtalya Kupası, beş kere İtalya Süper Kupası ve bir kere de İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu 2016 yılında da İtalya'da yılın oyuncusu seçildi.