CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talebi!

TAKSİCİLER SALONU TERK ETTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU ZAM ORANINI BEĞENMEDİ | VİDEO İZLE Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti. "ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ" VAADİ VEREN İMAMOĞLU ZAM ÜSTÜNE ZAM BİNDİRDİ

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunmuştu.



Ancak bu vaadi veren İmamoğlu, 2021'den bu yana 5. zammını yaptı. Zamlar şöyle;



▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam



▪️2021 Aralık: Yüzde 36,2 zam



▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam



▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10 *2023 Temmuz: Yüzde 51,52





ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA VAADİ DE FOS ÇIKTI

Verilip de tutulmayan diğer vaat ise öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma...

Öte yandan İmamoğlu'nun YouTube kanalındaki ulaşım ücretlerine indirim videosu göreve geldikten sonra 2020 yılında silinmişti. CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını vadetmişti... Ancak somut adım atılmadı. Söz konusu video hala CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarında mevcut.





ARIZA VE KAZALARLA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ARAÇLARA ZAM GELDİ

CHP'li İBB'nin zam yaptığı toplu ulaşım araçları ise bakımsızlıktan tel tel dökülmeye, kazalar ve aksayan seferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.



Ulaşımdaki aksamının ceremesini İstanbullu çekiyor, belediyecilikten uzak algı ve PR'a dayalı yönetim anlayışı vatandaşı mağdur ediyor.







2022'DE ARIZA SAYISI 2021'E ORANLA %56,77 ARTTI

İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

Metrolarda da durum içler acısı... Aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken gün aşırı raydan çıkan araçlar tehlikeli bir durum arz ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN