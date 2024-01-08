CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talebi!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan giderayak toplu ulaşıma bir zam daha. Toplu ulaşım yüzde 50 ucuzlayacak vaadiyle göreve gelen İmamoğlu, bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam için diretiyor.
SON ZAM 8 AĞUSTOS 2023'TE GELMİŞTİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilmişti. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edilmişti.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükselmişti.
TAKSİ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.
Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.