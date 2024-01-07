Son dakika: ATM’lere sahte dolar yatıran çete çökertildi! Dikkat çeken internet bankacılığı detayı

İstanbul 'da bulunan bir bankanın genel müdürlük yetkilileri, ATM'lerinden yapılan şüpheli işlemleri fark ederek harekete geçti.

Bankamatikleri kullanan kişiler tarafından üst üste 100 dolarlık banktnotlar yatırıldığını, bunların daha sonra Türk Lirası'na çevrilerek başka hesaplara havale edildiğini tespit eden yetkililer, söz konusu 33 adet 100 dolarlık banknotu bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderdi. Burada yapılan incelemede 100 dolarlık banknotların aslına çok benzeyen sahte paralar olduğu ortaya çıktı.