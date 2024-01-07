7 Ocak 2024 HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul’da kar yağışında tarih değişti | Kuvvetli rüzgar, kuvvetli yağış, sel, soba ve doğalgaz zehirlenmesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Ege'nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara'nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 17 ile bugün için sarı kodlu uyarı verildi. O iller sırası ile şu şekilde:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak