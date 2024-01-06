Son dakika: İzmir ve Malatya’da peş peşe depremler! 6 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD saat 14.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Aliağa Çandarlı Körfezi olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe olan deprem pek çok ilçeden de hissedildi.
İZMİR'İN ARDINDAN MALATYA'DA DEPREM!
Saat 15.10 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan depremlere ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
📌 #DEPREM 📌
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-01-06
Saat:15:10:09 TSİ
Enlem:38.16944 N
Boylam:38.58972 E
Derinlik:8.76 km
📌#DEPREM 📌
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2024-01-06
Saat:14:53:31 TSİ
Enlem:38.83 N
Boylam:26.88861 E
Derinlik:9.18 km
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremler sonrası açıklama yaptı.
Yerlikaya, "EgeDenizi Çandarlı Körfezinde, büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER 📌
06-01-2024 15:24:21 38.8389 26.9156 8.03 ML 3.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.00 km] Aliağa (İzmir) 615343
06-01-2024 15:10:09 38.1694 38.5897 8.76 ML 4.0 Battalgazi (Malatya) 615342
06-01-2024 15:07:11 38.1683 38.5703 7.03 ML 3.0 Battalgazi (Malatya) 615341