Son dakika: İzmir ve Malatya’da peş peşe depremler! 6 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD saat 14.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Aliağa Çandarlı Körfezi olarak duyurdu. Kısa süreli paniğe olan deprem pek çok ilçeden de hissedildi.

AFAD'dan depremlere ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

📌 #DEPREM 📌

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2024-01-06

Saat:15:10:09 TSİ

Enlem:38.16944 N

Boylam:38.58972 E

Derinlik:8.76 km

📌#DEPREM 📌

Büyüklük:4.2 (Ml)

Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)

Tarih:2024-01-06

Saat:14:53:31 TSİ

Enlem:38.83 N

Boylam:26.88861 E

Derinlik:9.18 km

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremler sonrası açıklama yaptı.

Yerlikaya, "EgeDenizi Çandarlı Körfezinde, büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.