İsrail’de bakanlar birbirine girdi! Sesleri koridorlara taştı

Savaşın üçüncü aşamasına geçtiğini duyuran terör devleti İsrail, üzerinden 90 gün geçtikten sonra, 7 Ekim'de yaşanan olayların sebeplerini araştırmaya karar verdi. İsrail ordusunun neden başarısız olduğu ve Gazze'de bundan sonra nasıl bir işgal planının uygulanacağının konuşulduğu toplantıda ise büyük kriz yaşandı.

"İsrail, savaşın ertesi günü Gazze'nin sivil kontrolünü ele geçirmeyecek. İsrail'in Gazze'de sivil varlığı olmayacak. Gazze'de sorumluluğu üstlenecek kişiler, İsrail devletine düşman olmamaları ve aleyhinde çalışmamaları şartıyla Filistinliler olacaktır." ifadesini kullanan Galant, Hamas dışında herhangi bir grubun yönetim adayı olacağını dile getirdi.

GAZZE PLANI Toplantıda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant , "İsrail'e düşman olmamaları ve aleyhte faaliyette bulunmamaları" şartıyla Gazze'yi Filistinlilerin yöneteceğini öngören bir görüş bildirdi.



Galant, savaş sonrası döneme ilişkin görüşünün, "Hamas'ın Gazze'de kontrolü sağlamaması ve İsrail vatandaşları için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması, İsrail'in Gazze'de askeri faaliyet özgürlüğünü muhafaza etmesi ve Gazze'de İsrail askeri güçlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemesi" şeklinde 3 güvenlik ilkesini içerdiğini kaydetti.

SESLER KORİDORA TAŞDI

Mısır'ın, Gazze'de savaş sonrası dönem için başka rol oynayacağını belirten Galant, ABD liderliğinde, Avrupalılar ve diğer bölge ülkeleriyle ortaklaşa oluşturulacak bir komitenin, Gazze'nin imarından sorumlu olacağını aktardı.