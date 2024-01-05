Balya, Bandırma, Bigadiç ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart Balıkesir AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

BALYA, BANDIRMA, BİGADİÇ İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.