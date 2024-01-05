Balıkesir Sındırgı, Susurluk ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 31 Mart AK Parti- MHP Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi

Her beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlerde oy kullanma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda gerçekleşiyor. Balıkesir'de ise partilerin aday belirleme süreci devam ediyor. Peki, AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın Sındırgı, Susurluk ilçe belediye başkan adayları kim oldu? Balıkesir'de CHP ve İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları listesi nasıl şekillendi? İşte detaylar...

SINDIRGI, SUSURLUK İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Çelik, AK Parti'nin seçim hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Adayların açıklanmasıyla ilgili olarak ilk toplantının bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Kalan adayların ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.