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Bingöl'de PKK'ya darbe: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 11:02 Güncelleme 04 Ocak 2024, 11:02
Bingöl’de PKK’ya darbe: Teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit edildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağarada 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak, barınaklarını tespit ve imha etmek amacıyla ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın" operasyonu düzenledi.

8 KATLI MAĞARA TESPİT EDİLDİ
Ekipler, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 katlı mağara tespit etti.

Mağaradaki aramada, kullanılmaya hazır 17 el yapımı patlayıcı düzeneği ile patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çok miktarda çivi ve metal parçaları, 22 büyük tüp, 4 şarjör, 250 pil, 14 varilde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi, mağara kullanılmaz hale getirildi.

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