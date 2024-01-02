İran Cumhurbaşkanı Reisi, Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor: 10 yeni anlaşma yolda

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 'nin 4 Ocak'ta yapacağı Türkiye ziyaretinde, ikili ve bölgesel birçok konunun ele alınması gündemdeyken, Türkiye, İran'dan özellikle terörle mücadelede somut işbirliği bekliyor.





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran ile Türkiye arasındaki üst düzey diyaloğun devamı bakımından Reisi'nin ziyareti önemli bir aşamayı ve ortak gündemde yer alan meseleleri ele almak için uygun bir vesileyi oluşturuyor.

Ziyarette ikili ilişkilere ek olarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşlarıyla yoğun bir temas içinde olduğu Gazze konusundaki son gelişmeler dahil bölgesel meseleler de ele alınacak.