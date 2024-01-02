170 ülkeye 230’dan fazla ihracat! Savunma ve havacılık %27 artış ile 2023’te rekor kırdı: 5,5 milyar dolar

Savunma ve havacılık sanayisi 2023'te ulaştığı 5,5 milyar dolar ihracat rakamıyla yeni bir rekora imza attı.





Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı ve yeni rekora imza attı. 2023 yılının tümünde ise 5,5 milyar dolar ihracat rakamını yakalayan savunma ve havacılık sanayisi bu yılki ikinci rekorunu kaydetti ve ihracat rakamını daha da geliştirdi.