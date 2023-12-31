Türkiye Gazze’nin yanında! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 292 Gazzeli tedavi için yurda getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bu yıl sağlıkta yapılan çalışmalar ve verilen hizmetlerin yer aldığı videoyu, "Sağlık hizmetlerinde 2023. Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadeleriyle paylaştı.

Sağlık hizmetlerinde 2023… Yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız. pic.twitter.com/cGr9hzdoGW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2023

Hastanelerde tüm branşlarda yapılan muayene, ameliyat, acil servis başvuru sayısı ile yıl içinde açılan hastaneler ve hastane bölümlerinin yer aldığı videoda, uçak ambulanslarla 1679, helikopter ambulansla 2 bin 695 hasta taşındığı aktarıldı.