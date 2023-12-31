Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Süper Kupa tepkisi: İstismar siyaseti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , dün akşam Atatürk Kültür Merkezi 'ndeki Necip Fazıl Ödülleri programında önemli mesajlar verdi: AYASOFYA: Üstad Necip Fazıl'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. Ayasofya'yı biz açtık, koruyacak olan gençlerimizdir.

31 MART: istanbul'a geldiğimizde her yer çöp, çukur, çamurdu. Nasıl teslim ettik... Şimdi ne hale geldiği ortada. Yeniden İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli.



SÜPER KUPA:

Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Olaydan itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur.