Müstehcen videolar swinger partileri: Maskeli ’Fergio House’ çetesine KAFES-26 baskını! Ünlü iş insanı Fergio Bey kim?

Sosyal medyada birçok kullanıcı ise çetenin "Eyes Wide Shut" filmini taklit ettiğini belirtti.

İSTİKLAL CADDESİNDE DOLAR SAÇMIŞLARDI Geçtiğimiz günlerde gündem olan, İstiklal Caddesi'nde sosyal medya için çekilen videoda "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaşılan görüntüler tepki çekmişti.

FERGİO HOUSE NEDİR?

Fergio House, X (Twitter) ve Instagram üzerinden paylaşım yapan ve biyografisinde "Keşfedilmeyi bekleyen gizemli bir dünyanın kapıları açılıyor. Lüks ve gizemli bir dünya sizleri bekliyor. +18 yaş sınırı var..." ifadeleri yer alan bir çeşit çete.

Aynı zamanda başta Onlyfans olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarından ücretli abone olanlara özel paylaşımlar yaptığı biliniyor.