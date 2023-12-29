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Başkan Erdoğan hainlere mesaj gönderdi: "Yeni üsler kuracağız, teröristler bir daha buralara ayak basamayacak"

Başkan Erdoğan, hainlere mesaj gönderdi: “Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Aralık 2023 Güncelleme 29 Aralık 2023, 06:59
Başkan Erdoğan hainlere mesaj gönderdi: Yeni üsler kuracağız, teröristler bir daha buralara ayak basamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu:
Toprak bütünlüğümüze sahip çıkmak, devletimizin üniter yapısını korumak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ve müdafaa etmek bizim kırmızı çizgimizdir.



Bunların yıpratılmasına kesinlikle fırsat veremeyiz, taviz veremeyiz. Buradan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.
Daha önce kendi şehirlerimizde, kendi dağlarımızda, kendi karakollarımızda gerçekten içimiz acıtan, kalbimizi sıkıştıran alçak terör eylemlerine maruz kalıyorduk.



İNLERİNE GİRDİK
Şimdi sınır ötesinde teröristleri kendi üslerinde, kendi mağaralarında imha ediyoruz. İki ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidimizin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. 22 Aralık'tan beri 59 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, son derece başarılı operasyonlar icra ediyor. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var.
Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz.

Erdoğan, yapımı tamamlanan Muhtar Hizmet Binaları'nın açılışını yaptı. "Muhtar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir. Sırt sırta verdiğimizde 85 milyonun her bir ferdine ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.

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