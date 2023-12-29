Başkan Erdoğan hainlere mesaj gönderdi: "Yeni üsler kuracağız, teröristler bir daha buralara ayak basamayacak"

MİT, son derece başarılı operasyonlar icra ediyor. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafinerileri var.

Geçtiğimiz yıllarda kalıcı üs bölgelerimiz için Kuzey Irak'ta yüzlerce kilometre yol yaptık. İnşallah baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri bir daha buralara ayak basamayacak hale getireceğiz.

Erdoğan, yapımı tamamlanan Muhtar Hizmet Binaları'nın açılışını yaptı. "Muhtar bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir. Sırt sırta verdiğimizde 85 milyonun her bir ferdine ulaşabiliriz" ifadesini kullandı.