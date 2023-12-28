Başkan Erdoğan’dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması | AK Parti’de 31 Mart seferberliği

AK Parti genel merkezinde adaylar üzerinde bizzat çalışma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beyanname hazırlıklarına kadar her çalışmaya büyük önem veriyor.



51 İLLE TEMAYÜL BULUŞMASI



Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.

MECLİS ÜYELİĞİNE KADAR SİSTEMLİ ÇALIŞMA Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkalıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek.