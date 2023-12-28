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Başkan Erdoğan'dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması | AK Parti'de 31 Mart seferberliği

Son dakika haberi! Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, bugün 51 ilin temayül toplantısını tamamlayacak. Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak. Büyükşehirlerden ilçelere, il belediyelerden meclis üyeliklerine kadar ince çalışma yapılacak.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:28 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:05
Başkan Erdoğan’dan 51 ilin teşkilatlarıyla temayül buluşması | AK Parti’de 31 Mart seferberliği

AK Parti genel merkezinde adaylar üzerinde bizzat çalışma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beyanname hazırlıklarına kadar her çalışmaya büyük önem veriyor.

51 İLLE TEMAYÜL BULUŞMASI

Başkan Erdoğan, bugün 51 ilin milletvekilleri, belediye başkanları, kadın gençlik kolları ve ana kademden il ilçe yönetimi ile parti genel merkezinde temayül çalışması yapacak.

MECLİS ÜYELİĞİNE KADAR SİSTEMLİ ÇALIŞMA

Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile il belediye başkalıklarına dair çalışmalarını sonuçlandıran AK Parti, bu süreçte belediye meclis üyelikleri için de yine MHP heyetiyle bir araya gelecek.

Meclis üyelikleri için fermuar sistemi uygulanacak. Heyet çalışmalarının tamamlanmasının ardından AK Parti genel başkan yardımcılarının her biri 5 il ve o ilin ilçelerinin belediye meclis üyelerinin belirleyecek komisyona başkanlık edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, komisyonda, belediye başkanı, il-ilçe başkanı, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

31 Mart seçimlerinde tüm il ve ilçelerde yeni bir zafer hedefleyen AK Parti'de diğer partilerle ittifak görüşmeleri de devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürerken Hüda par ile görüşmelerin olumlu şekilde sona erdiği öğrenildi.

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