41 ilde zehir tacirlerine operasyon: 418 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" operasyonlarında, 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini 418 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında;

1️⃣ TON 4️⃣8️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗



4️⃣1️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/uNE4md8kaF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023

İşte Yerlikaya'nın açıklaması:

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında;

1️⃣ TON 4️⃣8️⃣0️⃣ kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗

4️⃣1️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca;

3️⃣5️⃣4️⃣ ekip,

1️⃣.2️⃣2️⃣5️⃣ personel

4️⃣ hava aracı ve

2️⃣2️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 4️⃣1️⃣ ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle;

❌ Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 10 kg esrar,

📌 2 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 4️⃣9️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 272 kg esrar ele geçirildi.

🚔 6️⃣7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌41 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 171 kg skunk ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 38 kg skunk ele geçirildi.

🚔 3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 94 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 46 kg skunk,

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌430 kg skunk ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌22 kg eroin,

📌6 kg kokain ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌11 kg 500 gr metamfetamin,

📌2050 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌4250 adet uyuşturucu hap,

📌3200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

🚔5️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌3 kg metamfetamin,

📌2578 adet sentetik uyuşturucu hap,

📌1 kg esrar ele geçirildi.

🚔8️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌20 kg esrar geçirildi.

🚔5️⃣Zehir Taciri yakalandı.

❌Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌650 gr metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi.

🚔2️⃣6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌500 gr bonzai ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1 kg metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔6️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌575 kg esrar ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda

🚔4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.🇹🇷