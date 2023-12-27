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Dışişleri Bakanı Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: Gündem Gazze, İsveç ve F-16'lar!

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtmiştir. F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi ifade etmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 16:53 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:26
Dışişleri Bakanı Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü: Gündem Gazze, İsveç ve F-16’lar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la F-16 satışıyla ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan karşı tarafın talebi üzerine Blinken'la telefonda konuştu.

Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 MESELESİ
F-16 satışıyla ilgili olarak Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresinin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

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GAZZE'DE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ
Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini mevkidaşına hatırlattı.

Ayrıca iki bakanın görüşmesinde Kıbrıs konusu da gündeme geldi.

SON SÖZ GENEL KURULDA
İsveç, NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekliyor. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi dün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Son sözü ise Genel Kurul söyleyecek.

Türkiye'nin adımı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.

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