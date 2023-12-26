TEM’de 2 kamyonet çarpıştı: 1 sürücü yaralı

Kaza, Edirne - İstanbul TEM Otoyolu 'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Şahin yönetimindeki SK HNCO3 Kuzey Makedonya plakalı kamyonet, önünde seyreden Burak Çatan 'ın kullandığı 34 EG 2812 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çatan ve Şahin'in kullandığı 2 kamyonet de bariyerlere çarpıp devrildi.

Mustafa Şahin'in hafif yaralandığı kazadan, Burak Çatan ise yara almadan kurtuldu. Şahin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede bir süre kapanan yolda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.