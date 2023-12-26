Namus sözünü yutan Özgür Özel’e parti içinde tepkiler çığ gibi! CHP’li aday adayından ’Muharrem Erkek’ kararına tepki yürüyüşü

Her fırsatta demokrasi nidaları atan CHP, iş uygulamaya gelince sınıfta kaldı. CHP Parti Meclisi, 21 Aralık'ta Çanakkale Belediye Başkan adayı olarak eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'i gösterdi. DEMOKRASİ VE DEĞİŞİM YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATTI

Bunun üzerine belediye başkanı aday adayı olan mevcut belediye başkan yardımcısı İrfan Mutluay, karara tepki gösterdi. Mutluay, dün Truva Atı önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Çanakkale'den Ankara'ya 'Demokrasi ve Değişim' adı altında yürüyüş başlattı.

32 yıldır demokrasi ve doğa haklarını, yaşamı savunduğunu söyleyen Mutluay, "Demokratik düzen içerisinde, tüm hakların korunduğu, özgür, eşit, adaletli ve çağdaş bir Türkiye özlemiyle mücadele ettim ama inanın, Cumhuriyeti kuran, çok partili hayata geçerek demokrasi adına ilk adımı atan partimde; demokrasi için demokratik değişim için seçme ve seçilme hakkının korunması için mücadele edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Çıktığım bu yolu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş ilkelerine ve devrimlere yürekten bağlı bir partili olarak kendime görev sayıyorum" dedi.



Mutluay, "Büyük kurultayda 'değişim' sloganıyla yola çıkan, ön seçim için 'namus ve şeref' sözü veren genel başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili üyelerde ve kamuoyunda parti içi demokrasi ve 'demokratik değişim' adına büyük bir inanç ve güven oluşturmuştur. Çanakkale, demokrasi kültürünün ve geleneğinin en gelişmiş olduğu kenttir; barışın ve özgürlüklerin kentidir. En doğru anket, CHP'nin sandığıdır. 'Değişim' sloganıyla yönetime gelenler, partiyi demokratikleştirmek bir yana, il belediye başkanlığı için 4 aday adayının bulunduğu kentimizde üye iradesi hiçe sayılarak, atama ile aday belirleme yöntemini seçmiştir. Soruyorum; 4 bin 500 üyenin iradesinin yok sayıldığı bu karar hangi demokratik değişim anlayışıyla örtüşür" diye konuştu.