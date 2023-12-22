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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma hutbesi kararı! Yeni bir talimata kadar konu Kudüs, Gazze, Doğu Türkistan

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftadan itibaren yeni bir talimata kadar Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlum halkların Cuma hutbesinin konusu olacağına ilişkin 81 ile yazı gönderdi.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 14:24 Güncelleme 22 Aralık 2023, 14:24
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Cuma hutbesi kararı! Yeni bir talimata kadar konu Kudüs, Gazze, Doğu Türkistan

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne yolladığı yazıyla, cuma hutbelerinde, bir sonraki talimata kadar Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan'daki mazlum halklar için de dua edilmesini istedi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günleri ikinci hutbeden sonra yapılan Türkçe duanın, bir sonraki talimata kadar aşağıda yer verilen şekilde yapılacak. 'Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana-babamızı ve bütün müminleri bağışla. Kudüs, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Onları muzaffer eyle. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin."

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