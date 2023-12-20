Turkuvaz Medya’da 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi! Program belli oldu: Bakan Özhaseki açıklamalarda bulunacak

"21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla 21 Aralık 2023, Perşembe günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

"Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler", "Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi", "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım", "Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları" başlıklı panellerde belediye başkanları önemli açıklamalarda bulunacak.

A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneli ile devam edecek. Panele; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katılacak. Panel, Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuşacak.

Zirve, Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneli ile devam edecek. Panelin konuşmacıları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olacaklar.

'Yerel Yönetimlerde Gençlik ve Kadın Politikaları' paneli ise Merve Tepe moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlik ve kadın politikaları hakkında önemli bilgiler paylaşacak.

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de yerel yönetim anlayışının nasıl olması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunacak Bakan Özhaseki, Türkiye'nin gelecek yüzyılında belediyecilik anlayışının nasıl olması gerektiğiyle ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Özhaseki'nin katılacağı özel oturumu, Haktan Uysal yönetecek.

İşte Yerel Yönetimler Zirvesi'nin programı:



Sunucu Sn. Merve Tepe

10:00 10:40 Açılış Konuşmaları

Sn. Metin Algül A Haber - Haber Koordinatörü

Sn. Refik Tuzcuoğlu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yrd.

10:45 12:00 Panel I Türkiye Yüzyılın da Yerel Yönetimler

Moderatör Sn. Erkan Tan

Sn. Alinur Aktaş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Yücel Yılmaz Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Uğur İbrahim Altay Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Belediye Başkanı

12:05 12:45 Panel II Belediyecilik de Sıfır Atık Yönetimi

Moderatör Sn. Tahir İnan

Sn. Hilmi Türkmen Üsküdar Belediye Başkanı

Sn. Şadi Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı

Sn. İsmet Yıldırım Ümraniye Belediye Başkanı

12:45 14:15 Öğle Yemeği

14:15 15:15 Panel III Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım

Moderatör Sn. Merve Türkay

Sn. Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Mehmet Sekmen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

15:20 16:10 Panel IV Yerel Yönetimler de Gençlik ve Kadın Politikaları

Moderatör Sn. Merve Tepe

Sn. Mehmet Çerçi Yunus Emre Belediye Başkanı

Sn. Emrah Özdemir Niğde Belediye Başkanı

Sn. Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

16:10 16:45 Kahve Molası

17:00 18:00 Özel Oturum Sn. Mehmet Özhaseki T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Moderatör Sn. Haktan Uysal