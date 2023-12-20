İSTANBUL’A KAR GELİYOR! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için gün verdi! Bugün hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu na göre çarşamba günü güneşli hava yurdun büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor. Perşembeden itibaren ise bölge bölge tüm yurtta yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

KAR VE YAĞMUR GELİYOR Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu