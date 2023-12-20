İSTANBUL’A KAR GELİYOR! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için gün verdi! Bugün hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre çarşamba günü güneşli hava yurdun büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor. Perşembeden itibaren ise bölge bölge tüm yurtta yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre çarşamba günü güneşli hava yurdun büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor. Perşembeden itibaren ise bölge bölge tüm yurtta yağışlar etkili olacak.
KAR VE YAĞMUR GELİYOR
Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu