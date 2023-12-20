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İSTANBUL'A KAR GELİYOR! Meteoroloji İstanbul'a kar yağışı için gün verdi! Bugün hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2023 hava durumu

İSTANBUL'A KAR GELİYOR! Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. MGM’den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre, yarından itibaren tüm yurdu sağanak ve kar yağışı saracak. Öte yandan İstanbul’a kar yağışı için de tarih verildi. İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 08:47 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:24
İSTANBUL’A KAR GELİYOR! Meteoroloji İstanbul’a kar yağışı için gün verdi! Bugün hava nasıl olacak? | 20 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre çarşamba günü güneşli hava yurdun büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor. Perşembeden itibaren ise bölge bölge tüm yurtta yağışlar etkili olacak.

KAR VE YAĞMUR GELİYOR
Perşembe gününden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Yağışlı ve soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak. Megakente cuma günüyle birlikte sağanak yağış yeniden giriş yapacak. Sıcaklıkların hafta sonu bir kez daha düşeceği İstanbul'da pazar günü karla karışık yağış bekleniyor. Şehrin yüksek kesimlerine ise kar yağabilir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu

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