CHP’li Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan’ın ballı atamaları İçişleri Bakanlığı’nın müfettişlerine takıldı! İddianame hazır Recep Gürkan’a hapis şoku

YÖKDİL BELGESİNİ ATANDIKTAN 2 YIL SONRA ALDI

Aydemir A. isimli kişinin ise " sözleşmeli programcı" olarak 28 Aralık 2015'te işe girdi. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na gönderilen atama belgeleri arasında, Aydemir A.'ya ait İngilizce yazılmış "Kırkpınar Oil Wrestling" adlı kitaba rastlandı. Bunun yanı sıra atama işleminden 2 yıl sonra 24 Kasım 2017'de yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı (YÖKDİL) sonuç belgesi bulundu. Aydemir A.'ya ait başkaca dil bilgisini gösterir belge bulunamadı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDAN ALINAN BELGEYİ SUNDU

11 Şubat 2016'da ise yine Gürkan tarafından Recep S. isimli kişinin "tam zamanlı sözleşmeli programcı" olarak ataması yapıldı. Bu imzadan sadece 5 gün sonra Gürkan ile Recep S.'nin 15 Şubat 2016'da tam zamanlı sözleşmeli personel hizmet sözleşmesine imza attı. Recep S. ile ilgili bakanlığa gönderilen atama belgeleri arasında 19 Ekim 2012'de özel bir eğitim kurumundan alınmış İngilizce seviyesini gösteren bir sertifikanın dışında herhangi bir belgeye rastlanılamadı.

D DÜZEYİNDE KPDS VEYA DENGİ YABANCI DİL ŞARTI GEREKLİYDİ

İddianamede belediyenin "programcı" olarak kadrosuna katacağı isimler için, "Yüksek öğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az ön lisans düzeyinde mezun olmak veya en az ön lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmesi gereklidir. Ayrıca veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak ve en az D düzeyinde yani KPDS'den 60-69 arası puan alması veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak" şartlarını taşıması gerektiği vurgulandı. Bu şartı karşılayan herhangi bir yabancı dil seviyelerini gösterir belgeye rastlanılamadı.

ÖSYM KRİTERLERİ BAZ ALINMALI

Gürkan konuyla ilgili olarak verdiği ifadesinde, "programcı" unvanı için atanan 3 personelin yabancı dil bilgisine sahip olduklarını belediyeye belgelerle ibraz etmeleri üzerine işe başlatıldıklarını iddia etti. Ancak savcılık, programcı kadrosunda çalıştırılacak kişilerle ilgili "dengi yabancı dil" ifadesinden ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğerlik kriterlerinin esas alınması gerektiğini vurguladı.