Başkan Erdoğan’dan Vucic ve Sisi’ye seçim tebriği: Gazze masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan iki lideri de seçim zaferleri dolayısıyla tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan iki lideri de seçim zaferleri dolayısıyla tebrik etti.
BİR TEBRİK DE SİSİ'YE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.
GAZZE MASADA
Başkan Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ADIM ADIM TAKİPTE
Bilindiği Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili, ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Başkan Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesi sonrası yapılan açıklama, "Başkan Erdoğan ateşkes için mesaide" değerlendirmelerine neden oldu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Heniyye, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist saldırıdaki gelişmeler ve diğer birçok dosya hakkında görüşmek üzere Kahire'ye geldi." ifadelerine yer verildi.
Konu hakkında adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili de Heniyye'nin başta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil olmak üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceğini söylemişti.
UZLAŞI İÇİN BAŞLANGIÇ OLABİLİR
Görüşmelerde "İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi" konularının ele alınacağını belirten Filistinli kaynak, görüşmelerin, Mısır ve Katar'ın aracılık ettiği Hamas ve İsrail arasındaki esir değişim uzlaşısı için bir başlangıç olabileceğine dikkati çekmişti.
Mısır makamlarından Hamas liderinin ziyaretiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
VUCİC'E SEÇİM TEBRİĞİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular da ele alındı.
Başkan Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve işbirliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.