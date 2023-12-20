Başkan Erdoğan’dan Vucic ve Sisi’ye seçim tebriği: Gazze masada

BAŞKAN ERDOĞAN ADIM ADIM TAKİPTE Bilindiği Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili, ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmişti. Başkan Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesi sonrası yapılan açıklama, "Başkan Erdoğan ateşkes için mesaide" değerlendirmelerine neden oldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Heniyye, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist saldırıdaki gelişmeler ve diğer birçok dosya hakkında görüşmek üzere Kahire'ye geldi." ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkili de Heniyye'nin başta Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil olmak üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geleceğini söylemişti.



UZLAŞI İÇİN BAŞLANGIÇ OLABİLİR

Görüşmelerde "İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sona erdirilmesi" konularının ele alınacağını belirten Filistinli kaynak, görüşmelerin, Mısır ve Katar'ın aracılık ettiği Hamas ve İsrail arasındaki esir değişim uzlaşısı için bir başlangıç olabileceğine dikkati çekmişti.

Mısır makamlarından Hamas liderinin ziyaretiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

VUCİC'E SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.