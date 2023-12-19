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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Af ile ilgili bir husus gündemde değil

Yeni Yargı Paketi çalışmaları devam ederken 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af konusu yeniden gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Tunç, otomobili ile kurye Yunus Emre Göçer'e çarpıp ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu ile ilgili de açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 12:07 Güncelleme 19 Aralık 2023, 12:32
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Af ile ilgili bir husus gündemde değil

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza ve kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuğa ve 8. Yargı Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.


Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

MOTOKURYENİN ÖLDÜĞÜ KAZA
Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK
Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz.

Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz.

YARGI PAKETİ
Af ile ilgili bir husus gündemde değil.

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