Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Af ile ilgili bir husus gündemde değil

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza ve kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuğa ve 8. Yargı Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

MOTOKURYENİN ÖLDÜĞÜ KAZA

Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz.

Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz.

YARGI PAKETİ

Af ile ilgili bir husus gündemde değil.