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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 00:18 Güncelleme 20 Aralık 2023, 00:43
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.




Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

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