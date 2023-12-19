Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.
Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.
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