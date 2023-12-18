’Çete’le tuttuk! Bakan Yerlikaya duyurdu: 326 yerli ve uluslararası çetenin çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , TBMM Genel Kurulu 'nda Türkiye 'nin güvenliği ile ilgili önemli detayları bildirdi. "2023'te PKK, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon yapıldı, 18 bin 923 kişi gözaltına alındı, 3 bin 764'ü tutuklandı. Toplam bin 69 terörist etkisiz hale getirildi. 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi" dedi.







Bu yıl organize suç örgütlerine yönelik yapılan 401 operasyonda 5 bin 879 kişi gözaltına alındığını 2 bin 88'inin tutuklandığını, 15'i ulusal ve uluslararası, 275'i yerel, 36'sı bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti. Zehir tacirlerine yönelik yapılan 224 bin 605 operasyonda da 280 bin 576 kişinin gözaltına alındığını, 28 bin 112'sinin tutuklandığını bildirdi.



4.6 MİLYON GÖÇMEN VAR

Yerlikaya, "Türkiye'de şu anda toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor... 238 bin 55 Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazandı" sözlerini kaydetti.