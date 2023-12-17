Silah kaçakçılarına geçit yok: Son 3 günde bin 558 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildiğini bildirdi.
Son 3⃣ günde eş zamanlı olarak 7⃣2️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023
📌9️⃣6️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
📌8️⃣9️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca
📌3️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek
📌2️⃣5️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak… pic.twitter.com/Ja0BRdNa0K
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 72 ilde "Mercek-8" operasyonu düzenlendiğini belirtti.