Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti’de İstanbul için kritik temayül!

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 81 il için çalışmalar devam ederken milyonların merak ettiği "AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?" sorusu da önümüzdeki günlerde cevabını bulacak.



YENİDEN İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanlığı'nda 10 bin partilinin katılmış olduğu temayül yoklaması gerçekleştirilmişti. Canlı yayında AK Parti'de yapılacak son temayül yoklamasının detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "İstanbul'da bir kez daha il ve ilçe yönetimlerinin ve belediye başkanlarının görüşleri alınacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı önemli bir toplantı İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olacak. Başkan Erdoğan, İstanbul hedefini aslında grup toplantısında yapmış olduğu konuşmasında "Yeniden İstanbul" diyerek belirtmişti. Bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı "Yeniden İstanbul" diyerek çalışmalarını detaylıca ince dokuyarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Profillerin belirlenmesi öngörülüyor. Bu toplantıya Başkan Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden sorumlu Ali İhsan Yavuz'un da bu toplantıya katılacağını sizlerle paylaşalım." dedi.