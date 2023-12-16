Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD lideri Biden ile görüşmesinin detaylarını anlattı

F-16'larla ilgili kendisinin olumlu düşündüğünü söyledi. Bu konuda kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu belirtti. İsveç için de TBMM'nin kararını önemsediğini kaydetti. Ayrıca 'ABD, Gazze'deki soykırıma müdahil olması gerekir' dedim.
F-16'larla ilgili kendisinin olumlu düşündüğünü söyledi. Bu konuda kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu belirtti. İsveç için de TBMM'nin kararını önemsediğini kaydetti. Ayrıca 'ABD, Gazze'deki soykırıma müdahil olması gerekir' dedim.
DEVRAN DEĞİŞTİ
Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.
TERÖR İLİŞKİSİ
Bildiğiniz gibi Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.
İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.
Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu...
Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız dedik.
YALNIZLIĞA GİDİYOR
BM Genel Kurulu'nda hatırlayın, önce 121 (ülke) burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti.
O zaman 40 (ülke) çekimser kalmıştı, 10 (ülke) Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı.
Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki, İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor.
AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan telefonda konuştu. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede kalıcı ateşkesi sağlama çabaları ele alındı.