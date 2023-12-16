Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD lideri Biden ile görüşmesinin detaylarını anlattı

TERÖR İLİŞKİSİ

Bildiğiniz gibi Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu...

Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız dedik.