Masada Gazze | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Norveç’te peşpeşe kritik diplomasi!

Toplantıda, Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıya, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store de katıldı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Norveç'e geldi. Fidan, başkent Oslo'da çevrimiçi olarak düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin yaptığı dönem başkanlığı Arnavutluk'a devredildi.