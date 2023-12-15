MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla… pic.twitter.com/6Ndfnm9COw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2023