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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 17:55 Güncelleme 15 Aralık 2023, 18:05
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor!



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