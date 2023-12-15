KKTC’de Yahudi yerleşimci tehlikesi! Siyonistlerin Ada’da sessiz istilaya başladığı iddiası ortalığı karıştırdı

Dünyanın dört bir yanındaki Siyonistler, Kıbrıs'ı mekan belledi! Özellikle son 15 yıldır KKTC'de 2 binden fazla şirket kurup İskele Bölgesi'ne yerleşti. 380 bin nüfuslu Ada'da Siyonistler'in sayısının 35 bini geçmesi, tepki çekti. KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci Sabahattin İsmail , KKTC'nin işgal edildiğine dikkat çekti. Karpaz Gate Marina'da kolonileşme olduğunu bildirdi. 380 binlik nüfusun 35 bininin Siyonistler'den meydana geldiği ifade edilirken, şu ana kadar 25 bin dönüm arazinin sahibi oldukları da belirtildi.





SORUŞTURMA YAPILIYOR

CumhurbaşkanI Ersin Tatar ise yabancıya konut satışı için öncelikle güvenlik soruşturması yapıldığına, ardından da Bakanlar Kurulu'ndan çıkan karar sonucunda konut alınabildiğine dikkat çekti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, "İskele bölgesinde artık Türk kalmadığını, Rus, Ukrayna, İsrail ile Ermenilerin KKTC vatandaşlığı aldıklarını" belirtti... KKTC'nin sessiz işgaline dikkat çeken İsmail, "Yaptığım yayınlar nedeniyle, şahsıma karşı yoğun saldırılar yapılıyor. Bunu yapanlar, başta İsrailliler olmak üzere, sessiz işgali gerçekleştiren dev şirketlerin rüşvetlerle beslediği siyasiler, gazeteciler, inşaat işi verdikleri müteahhitler, avukatlar ve evleri pazarlayan kayıtlı-kayıtsız emlakçılardır" diyerek iddialarının dozunu artırdı.



CHABAD TEHLİKESİ

İddiaya göre hangi pasaportu taşırsa taşısın Siyonistler'in KKTC'de ve Güney Kıbrıs'ta mülk alımları, 2003'ten beri kökten dinci CHABAD tarikatı tarafından organize ediliyor. Bu tarikat Rus, Ukrayna, Avrupa Siyonistleri içinde çok yaygındır. Netanyahu, MOSSAD yöneticilerinin ve ordu komutanlarının çoğu da bu tarikatın mensubudur. Rus ve Ukrayna Oligarkları da bu tarikatın mensubudur. Bu tarikat 2003'de Güney Kıbrıs'ta, 2008'de de KKTC'de merkez açtı. Örgüt KKTC'ye 2008'de bir de Haham atadı.