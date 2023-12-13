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Edirne'de önce çamurlu su ardından patlayan boru! CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan yalnızca izliyor! Vatandaş isyan etti

Edirne’yi susuzluğa mahkum eden CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın iş bilmezliği halkı isyan ettirdi. Su borusu patladı, sular boşa aktı, caddeler göle döndü. Vatandaşlar boruyu onarmayan belediye ekiplerini göreve çağırdı.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:12
Edirne’de önce çamurlu su ardından patlayan boru! CHP’li Belediye Başkanı Recep Gürkan yalnızca izliyor! Vatandaş isyan etti

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CHP'li belediyelerin iş bilmezliği vatandaşı her geçen gün mağdur etmeye devam ediyor. Son olarak Edirne'de, Yancıkçışahin Mahallesi'nde patlayan borudan yüzeye çıkan su, sokaklara taştı.

Mahalleye su sağlayan borularda meydana gelen patlama nedeniyle civardaki cadde ve sokaklar suyla doldu.

Suyun kaldırımların üzerine kadar çıkmasından dolayı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Akan suyun Atatürk Bulvarı'nın bir bölümünü kaplaması nedeniyle araç trafiği de aksadı. Mahalle sakinlerinden Murat Kul, sorunun bir an evvel giderilmesini istediklerini söyledi. Biriken su nedeniyle yolda yürüyemediklerini belirten Kul, "Yollarımız su içinde, her gün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz. İlgililer çözüme kavuşturursa mutlu oluruz" dedi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Tosun, su borularındaki patlamanın zaman zaman meydana geldiğini belirterek, "Suya girmemek için çapraz ilerliyoruz, zikzak çiziyoruz. Düz bir şekilde gidemiyoruz. Talebimiz bu sıkıntıların düzeltilmesi" diye konuştu.

SABOTAJ DEMİŞTİ
Boru patlaması gibi sorunlar nedeniyle su kesintilerinden şikayetçi olan vatandaşlar, bir süredir suların bulanık akması nedeniyle de mağdur olduklarını ifade etmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığını bildirmişti. "Sabotaj" ihtimali üzerinde duran Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

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