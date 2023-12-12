Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüştü

ERDOĞAN TARİHİ DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti ve MHP heyetlerinin görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, yol haritasının bu hafta içinde netleşeceğini ifade ederek, adayların açıklanmaya başlanacağı tarihi verdi.
İşte Başkan Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı
SORU: Sayın Cumhurbaşkanım son soru benim. Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?
2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar.
Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar.
ADAY AÇIKLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.
HEYETTEN 9 TOPLANTI
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyon, bugüne kadar 9 kez toplandı.
ORTAK ADAY ÇIKACAK 30 BÜYÜKŞEHİR!
Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün hangi illerde ortak aday çıkarılacağı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
"Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" ifadesini kullanmıştı.
30 BÜYÜKŞEHİR
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi