Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine kilitlendi: "Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil"

Başkan Tayyip Erdoğan, 'Müslümanlar'a yönelik saldırılar arttı. İslam düşmanlığı Batı'yı zehirli sarmaşık gibi sardı. Fikir özgürlüğü bahanesi ile İslam düşmanı eylemleri meşrulaştırdılar' dedi. BM'nin reforme edilmesinin şart olduğunu belirtti. "Bu BM ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Adil bir dünya mümkün ama Amerika'yla değil" sözlerini kaydetti:





AP: Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor.

ABC News: Erdoğan, Batı'yı İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumundan ve İslamofobiye hoşgörü gösterdiğinden dolayı "barbarlıkla" suçladı

Fox News: Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail Koruma Konseyi' olarak eleştirdi.

ALMAN Tagesspiegel: Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkesini veto etmesini kınadı.

İSRAİL YNet: Erdoğan, 'BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor' dedi.

AL Arabiya: 'Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin 'İsrail koruma konseyi' olmasını kınadı.

Yunan Proto Thema: Erdoğan, BM'nin İsrail'i koruyan bir konseye dönüştüğünü söyledi.

HİNDUSTAN Times: Türkiye, BM vetosunun ardından ABD'ye öfkeli.

GUARDİAN: Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinden sonra BM'de reform çağrısında bulundu

JAPON TODAY: Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ancak Amerika ile mümkün olmadığını, çünkü ABD İsrail'in yanında olduğunu söyledi.